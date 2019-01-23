اغلاق معبر رفح الخميس بكلا الاتجاهين بسبب ذكرى ثورة يناير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ادارة معبر رفح البري، اليوم الاربعاء، أن المعبر سيكون مغلقاً يوم الخميس في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين الفلسطينيين.
أعلنت ادارة معبر رفح البري، اليوم الاربعاء، أن المعبر سيكون مغلقاً يوم الخميس في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين الفلسطينيين.
وأرجعت ادارة المعبر سبب الإغلاق، إلى أن الخميس، سيشهد ذكرى ثورة يناير في جمهورية مصر العربية، وفقا لما جاء على صفحة الادارة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
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