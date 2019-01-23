اغلاق معبر رفح الخميس بكلا الاتجاهين بسبب ذكرى ثورة يناير





وأرجعت ادارة المعبر سبب الإغلاق، إلى أن الخميس، سيشهد ذكرى ثورة يناير في جمهورية مصر العربية، وفقا لما جاء على صفحة الادارة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت ادارة معبر رفح البري، اليوم الاربعاء، أن المعبر سيكون مغلقاً يوم الخميس في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين الفلسطينيين.