شؤون فلسطينية

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
طالب جلال شيخ العيد أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إقليم رفح جنوب قطاع غزة، المجتمع الدولي، بحماية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركة فتح، بكوادرها وأعضائها في حفل التأبين الذي أقامته العائلة المجاهدة عائلة حجازي مساء أمس الثلاثاء.

وأشاد شيخ العيد بالدور النضالي التاريخي للعائلة التي قدمت الشهداء والأبطال عبر مسيرة مقاومة الاحتلال، وكانت حاضنة لاجتماعات الفدائيين.

كما وأشاد، بالشهيد البطل محمود شحدة حسن حجازي، وبتاريخه النضالي، الذي كان يعد من طليعة الفدائيين برفح، الذين عملوا على مقاومة الجيش الإسرائيلي في شوارع رفح وأزقتها، وكان الشهيد محمود طالباً بمدرسة بئر السبع الثانوية، حين التحق بتنظيم قوات التحرير الشعبية.

وقال: "أصيب القائد محمود أثناء قيامه بمهمة فدائية لقتل ضابط المخابرات الكابتن الإسرائيلي (أبو جودة) في منطقة بلوك j بالقرب من مكان مسجد علي بن أبي طالب الحالي، وقام الجيش باعتقاله من مستشفى ناصر بخان يونس أثناء علاجه نتيجة إصابته في حادثة قتل ضابط المخابرات".

واضاف: "وفي تاريخ 16/1/1971م، اتصل الحاكم العسكري (عزرا نوار) بالاسير المحرر حسن حجازي فله كل التحية والتقدير ، وأخبره بوفاة شقيقه محمود، وأمره بالحضور لاستلام جثته من مستشفى برز لاى بالمجدل, شريطة أن تُدفن في اليوم نفسه. ومن البيت انتقل جُثمان الشهيد في موكب جنائزي مهيب إلى مثواه الأخير".

وأكد شيخ العيد على أن حركة فتح، كانت ولا تزال هي الحاضنة الشعبية الأولى للجماهير الفلسطينية في مقاومة الاحتلال، في رحلتها نحو التحرير، هذه الرحلة المعمدة بآلاف الشهداء والمعتقلين. وهي التي أكسبت المأساة الفلسطينية هويتها الوطنية، وجعلت من اللاجئ والمشرد فدائيًا وثائرًا يقاوم من أجل وطنه وأرضه.

ودعا إلى ضرورة المحافظة على إرث الشهداء ووصاياهم بالتمسك بالوحدة الوطنية، وتوجيه الغضب نحو العدو الإسرائيلي، من أجل تحرير أرضنا ومقدساتنا.




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