فارس: تعقد الأوضاع في "عوفر" وخطوات تصعيدية في كافة السجون





وأضاف: أنه خلال الجلسة تحدث مدير السجن وضابط الاستخبارات الإسرائيلي عن فتح ملفات، ويستدعي الأمر أن يحكموا الأسرى لمدة أربع سنوات و40 ألف شيقل غرامة ".





وذكر فارس أنهم يريدون أيضاً فرض عقوبات تتمثل بمنع الزيارة لمدة شهرين عن ثلاثة أقسام (11 و15 و17) في معتقل (عوفر)، لافتاً إلى أن الأسرى رفضوا قطعياً هذه المطالبات.





وتابع: "الأسرى يريدون من إدارة السجن أن تعتذر عن الأشياء التي حصلت وأن يتوصلوا لتفاهمات"، مشدداً على أن الموضوع تعقد اليوم بشكل كبير داخل "عوفر".





وبحسب رئيس نادي الأسير فإن هناك آمالاً بأن تعالج الأزمة، مستدركاً "لكن واضح أنه لا يوجد نية لاحتواء الأزمة من قبل إدارة السجون".





وأكد أن الأسرى مستمرون في إضرابهم عن الطعام وإغلاق السجن، منوهاً إلى والوضع ما زال متوتراً داخل سجن (عوفر).





وتوقع فارس بأن يتخذر الأسرى خطوات تصعيدية الأيام القادمة بكافة سجون الاحتلال، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هناك قلقا عام في كافة السجون بأن يتحول اقتحام السحون لمنهج.





وكانت قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت أول أمس الإثنين، الأسرى في قسم (15) في سجن (عوفر)، ورشتهم بالغاز، عقب اقتحامه.





وتسود حالة من التوتر هذه الأيام في المعتقل عوفر بعد اقتحام قوات القمع الإسرائيلية السجن.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، مساء الأربعاء، أن الأوضاع تعقدت داخل سجن عوفر بعد انتهاء جلستين بين إدارة مصلحة السجون وممثلين عن أسرى (عوفر).وقال فارس في تصريحٍ خاص لـ(النجاح الاخباري): انتهت جلستا حوار اليوم مع ضابط استخبارات ومدير سجن (عوفر) مع الأسرى، والنتائج كانت "سلبية جداً"، مشيراً إلى أن إدارة سجن (عوفر) ما زالت تهدد بعقوبات وإجراءات بحق الأسرى الذين حرقوا الغرف.