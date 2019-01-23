بعد الموافقة على إدخال الأموال.. مصدر يكشف لـ"دنيا الوطن" موعد وصول العمادي لغزة





يشار إلى أن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق أن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، وافق على تحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية الى قطاع غزة غدا الخميس.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيكشف مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هناك توقعات بوصول محمد العمادي، السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، في وقت متأخر من هذه الليلة.وبيّن المصدر، أن عناصر الشرطة، منتشرة في المعبر، استعداداً لاستقبال العمادي، لافتاً إلى أن زيارته تأخرت حتى وقت متأخر من هذه الليلة، وذلك بعد موافقة (كابينت) على إداخال الأموال القطرية.