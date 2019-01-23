الكابينت يُوافق ​​على تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة غداً

رام الله - دنيا الوطنوافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، ​​على تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة غداً.جاء ذلك، وفق ما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.وكان العمادي قال في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز) للأنباء قبل أيام قليلة: إن الدفعة الثالثة من منحة قطر لموظفي حكومة غزة السابقة، ستصل يوم الأربعاء.ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، أعلن أمس وفق المصادر الإسرائيلية، تجميد إرسال الأموال، على خلفية التصعيد الميداني الذي شهده قطاع غزة، وإصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني.ووصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، جيمس ماكجولدريك، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، وفق ما أفادت وكالة (الرأي) الحكومية.