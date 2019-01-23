شؤون فلسطينية

حول السفارة البرازيلية.. مجدلاني ينفي ما نُسب إليه بخصوص وزير الخارجية المصري

حول السفارة البرازيلية.. مجدلاني ينفي ما نُسب إليه بخصوص وزير الخارجية المصري
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، مساء اليوم الأربعاء، الأخبار المنسوبة إليه حول تصريح بخصوص وزير الخارجية المصري.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مجدلاني، في اتصال هاتفي، أن "الأشقاء في مصر يبذلون جهوداً مع الحكومة البرازيلية للتراجع عن فكرة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس"، وأن هناك وفداً عربياً وإسلامياً، سيزور البرازيل قريباً لمتابعة الجهود مع الرئيس البرازيلي الجديد لعدم نقل السفارة.

وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت عن مجدلاني، بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تحدث مع الجانب الفلسطيني بأن البرازيل أبلغت القاهرة، أنها ألغت قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. 

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