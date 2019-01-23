فيديو: هكذا تمت عملية اغتيال الشهيد أشرف نعالوة









رام الله - دنيا الوطنأظهر شريط فيديو نشر، مساء الأربعاء، الطريقة الهمجية التي نفذ خلالها الجيش الإسرائيلي، عملية اغتيال منفذ عملية (بركان)، الشهيد أشرف نعالوة (23 عاماً) في مخيم عسكر الجديد، شرق مدينة نابلس.وحسب الفيديو، الذي نشرته القناة 13 الإسرائيلية، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي القنابل اليدوية، وصليات الرصاص والصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى العربات المدرعة والقوات الراجلة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الدخول إلى المكان.وأعلنت القوات الإسرائيلية، في الساعات الأولى من فجر الخميس 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، اغتيال منفذ عملية (بركان)، أشرف نعالوة في مخيم عسكر الجديد، شرق مدينة نابلس.