(يديعوت): العمادي ونائب ميلادينوف يجريات محادثات بالقدس وغزة.. وخيارات لاحتواء الازمة

رام الله - دنيا الوطنافادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن محمد العمادي السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، يدير عدة محادثات مع الطرف الإسرائيلي في القدس، بينما يديرها نائب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ميلادينوف، مع حركة حماس في غزة، وذلك لاحتواء الازمة في القطاع.وبينت الصحيفة ذاتها، أن هناك عدة خيارات للتعامل مع هذه الازمة، والمطروحة على الطاولة، لافتة إلى أنه اول هذه الخيارات يتمثل في نجاح جهود قطر والأمم المتحدة، والتي ستنتج عن ادخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية غدا الخميس، أو بعد غدٍ الجمعة، أو مطلع الاسبوع المقبل، وذلك اعتمادا على درجة ضبط النفس وقوة المظاهرات.وبينت أن الخيار الثاني، يتمثل في أن اسرائيل ستصر على عدم تمرير الدفعة المالية الثالثة، وفي هذه المرحلة ستكون المظاهرات يوم الجمعة، عنيفة ومتوترة، وستقود الأطراف إلى جولة تصعيد أخرى.اما الخيار الثالث، فسوف تحاول حماس ضبط المنطقة بالهدوء الحالي، ثم تنفذ هجوما انتقاميا ومفاجئاً، مثل إطلاق صاروخ (كورنيت) أو إطلاق رصاصة قناصة على قوة إسرائيلية.