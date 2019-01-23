الحركة الاسيرة: الحوارات مع ادارة السجون مستمرة ومعركتنا معهم قد تأخذ منحنى آخر





وأوضح إعلام الاسرى، أن المعركة بين الحركة الأسيرة وإدارة السجون قد تطول، وتأخذ منحنى أخر، لافتا إلى أن الاسرى يخوضون غمارها بشكل موحد.





وقد ساد سجن عوفر حالة من التوتر الشديد، بعدما أقدمت وحدات القمع الاسرائيلية، عدة أقسام به، واعتدوا على الأسرى، مما أسفر عن اصابة عدد كبير منهم.









رام الله - دنيا الوطنأكد مكتب إعلام الاسرى، أن الحوارات بين الحركة الاسيرة وادارة السجون مازالت مستمرة، حتى هذه اللحظة.