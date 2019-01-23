(معاريف): الأيام المقبلة قد تشهد حالة من التوتر بغزة

أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أن الأيام المقبلة، قد تشهد حالة من التوتر في الجنوب، في ظل قرار وقف إدخال الأموال القطرية، بحسب ما نقلته صحيفة (معاريف) الاسرائيلية.







رام الله - دنيا الوطنووفقا للصحيفة ذاتها، فقد قالت المصادر: "إن هناك علاقة وثيقة بين الأحداث التي شهدها سجن (عوفر) بعد الاعتداء على الأسرى، مع الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة مع قطاع غزة من قنص الضابط.وأكدت المصادر، وقوف الجهاد الإسلامي خلف الأحداث الجارية، وأنه أقدم على ذلك في أعقاب الأحداث التي شهدها الأسرى في سجن (عوفر).