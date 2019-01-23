شؤون الاسرى: جلسة بين ادارة السجون والحركة الاسيرة تستمر حتى المساء

قال حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين: "إن جلسة ثانية بدأت ظهر اليوم وستستمر حتى المساء بين ادارة سجون الاحتلال والحركة الاسيرة".





واضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) ظهر الاربعاء، ان هذه الجلسة عقدت بهدف الوصول الى صيغة يتم من خلالها اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه بمعتقل عوفر بعد ان ضمن الاسرى مسألة تقديم الفحوصات والمعاينة الطبية وتقديم العلاج لاثني عشر اسيرا كانو بحاجة ماسة للعلاج نتيجة الاعتداءات والقمع خلال اليومين الماضيين وضمان عدم تكرار ما حدث وضمان استمرارية العلاج وعدم فرض العقوبات على الاسرى في سجن عوفر.





واشار عبد ربه الى امكانية الوصول الى تفاهم مع ادارة السجون خاصة ان الاسرى يهددون بشكل واضح انهم سيلجأون لملاحقة ومحاسبة سلطات الاحتلال على عمليات التعذيب والعقاب من وحدات القمع والتنكيل بحقهم .

رام الله - دنيا الوطن