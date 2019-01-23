زقوت: نتابع الاعتداءات على الاسرى ونجري اتصالات مع إسرائيل

قالت سهير زقوت المتحدثة باسم الصليب الاحمر: "إن فرقا من الصليب الاحمر تتابع موضوع الاسرى وما يحصل من اعتداءات متكررة عليهم، مؤكدة انه سيتم التواصل مع اهالي اسرى سجن عوفر في حال سماح سلطات الاحتلال للصليب بزيارتهم للاطمئنان عليهم".





واكدت زقوت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) ظهر الاربعاء، أن الصليب الأحمر يجري اتصالات مع إسرائيل للضغط عليها من اجل الاستجابة للمعايير القانونية الدولية في التعامل مع الاسرى داخل السجون.

رام الله - دنيا الوطن