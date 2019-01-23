شؤون فلسطينية

مشعشع: انتظام بمدارس القدس ومؤتمر دولي بجنيف حول ميزانية (أونروا)

مشعشع: انتظام بمدارس القدس ومؤتمر دولي بجنيف حول ميزانية (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد سامي مشعشع الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، انتظام الدراسة في مدارس الوكالة بالقدس، واستمرار الوكالة بتقديم خدماتها في المدينة رغم  المحاولات الإسرائيلية لإغلاق مدارس الوكالة بالمدينة المقدسة .

ومن جهة ثانية، قال مشعشع لإذاعة (صوت فلسطين) ظهر الاربعاء: "إن المفوض  العام لوكالة (أونروا)، سيعلن في التاسع والعشرين من هذا الشهر، عن مؤتمر دولي مهم بجنيف، عن الميزانية الإجمالية للوكالة والمبلغ الذي تحتاجه لهذا العام وهو نفس المبغ في عام 2018 ويقدر ببليون ومئتي مليون دولار كحد أدنى حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين".

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