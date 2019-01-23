رئيس بلدية البيرة: لا علم لدي بالقضية المرفوعة ضدي وغداً سأطلع عليها

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم الأربعاء ، حكما بالحبس مدة ثلاثة أشهر على عزام اسماعيل رئيس بلدية البيرة، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب.وتعقيبا على ذلك، أكد اسماعيل في تصريح لـ "دنيا الوطن"، انه لا علم لديه بهذه القضية المرفوعة ضدي او حيثياتها او قرارا بها.وقال: "لم ابلغ بشكل رسمي أن هناك قضية، حتى أقوم بتوكيل محامي دفاع في هذه القضية"، مضيفا: "سمعت عن هذه القضية فقط عبر وسائل الاعلام والاخبار التي يتداولها المواطنون".وأكد اسماعيل، أن غدا الخميس، سيطلع على هذه القضية وحيثياتها، وبعد ذلك سيكون له ردا عليه.