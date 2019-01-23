الاحتلال يزعم: عدد من الفلسطينيين اقتحموا السياج جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن عددا من الفلسطينيين اقتربوا، مساء اليوم الأربعاء، من السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة، وأقدموا على قطعه.
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن عددا من الفلسطينيين اقتربوا، مساء اليوم الأربعاء، من السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة، وأقدموا على قطعه.
وادعى ادرعي أن اثنين من الفلسطينيين، عبروا الحدود إلى الداخل، ثم عادوا فورا الى قطاع غزة، دون ان يصاب احد منهما.
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