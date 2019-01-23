الاحتلال يزعم: عدد من الفلسطينيين اقتحموا السياج جنوب قطاع غزة





وادعى ادرعي أن اثنين من الفلسطينيين، عبروا الحدود إلى الداخل، ثم عادوا فورا الى قطاع غزة، دون ان يصاب احد منهما.









رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن عددا من الفلسطينيين اقتربوا، مساء اليوم الأربعاء، من السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة، وأقدموا على قطعه.