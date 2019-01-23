خوفا من إطلاق النار.. جيش الاحتلال يغلق عدة مناطق في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن الجيش قرر اليوم الأربعاء، إغلاق عدة مناطق في غلاف غزة، كما منع حركة مرور المستوطنين فيها.وأكد جيش الاحتلال، أن قرار الجيش، جاء خوفا من إطلاق النار من قطاع غزة.وقد شهد قطاع غزة أمس الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، بعدما أقدت مدفعية وطائرات الاحتلال على قصف عدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق بقطاع غزة، أسفر ذلك عن استشهاد أحد عناصر المقاومة، وإصابة أربعة آخرين.