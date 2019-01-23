وصفت حالتان بالخطيرة.. إصابة سبعة مواطنين في حادث سير ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بإصابة سبعة مواطنين، وصفت حالة اثنان بالخطيرة، في حادث سير، وقع اليوم الأربعاء، في طريق وادي النار شمال بيت لحم.وأشار ارزيقات في تصريح له، أن قوة من الشرطة الفلسطينية وطواقم من جهاز الدفاع المدني والهلال الاحمر، توجهوا إلى مكان الحادث.بدوره، أفاد محمد عوض مدير الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم محمد عوض، بأنهم تلقوا بلاغا بوقوع حادث سير على طريق واد النار، حيث توجهت طواقم الاسعاف الى المكان، وقدمت الاسعافات الأولية اللازمة لسبعة مصابين، بينهم مصابان بإصابات خطيرة، وتم نقلهم الى مستشفيات الجمعية العربية في بيت جالا، واليمامة في الخضر، والمقاصد بمدينة القدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).