جنرال إسرائيلي: سنُنهي النظام السوري إذا هوجم مطار بن غوريون

رام الله - دنيا الوطنرفض الميجر جنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي يعقوب عميدور التهديدات السورية بمهاجمة مطار بن غوريون.وقال عميدور حسب ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، إنه على الرغم من قدرة السوريين على ذلك فإنهم لن يفعلوا ذلك خوفاً من رد إسرائيلي قاس.وأشار إلى أن سوريا تمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى المطار وأيضاً مضادة للطائرات وقادرة على ضرب الطائرات المغادرة من المطار.وفي السياق، قال عميدور: "لكن إن حدث ذلك، فإننا سنضربهم بقوة ستؤدي إلى إنهاء النظام السوري، ولا أرى السوريين يخاطرون بمثل هذا الحدث".