شؤون فلسطينية

رئيس (الشاباك) السابق: وقف الأموال القطرية سيقود لتصعيد كبير

رئيس (الشاباك) السابق: وقف الأموال القطرية سيقود لتصعيد كبير
رام الله - دنيا الوطن
قال يعقوب بيري، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك): "إن وقف تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة سيزيد من فرص حدوث تصعيد كبير".

وطالب بيري، إسرائيل باستمرار تحويل الأموال لغزة، معتبراً أن الفشل في تحويلها سيكون وقوداً لتوتر كبير.

وعلى حد وصفه، أضاف بيري بالقول: "إن تحويل الأموال أو عدم تحويلها، لن يجعل من حماس عشيقة لإسرائيل".

وعلق بيري، على حادثة قنص ضابط إسرائيلي عند حدود قطاع غزة أمس، قائلاً: "إن إسرائيل بحاجة إلى التصرف بما يتفق مع مصلحتها وهو تجنب المواجهة".

وأضاف: "أعتقد أنه في نهاية المطاف سيتم تحويل الأموال لأنه ليس لدينا خيار آخر، كان ينبغي أن نبدأ بهذه المبادرة من بعد الحرب الأخيرة عام 2014، لأن قطاع غزة على حافة أزمة إنسانية منذ فترة طويلة وعندما ينفجر سيلقي العالم كله باللوم والشكوى علينا"، وفق يعقوب بيري.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن ضابطاً إسرائيلياً أصيب أمس الثلاثاء، برصاص قناص فلسطيني عند حدود قطاع غزة، موضحاً أن الرصاصة اخترقت خوذة الضابط وأصابته بجراح متوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى (سوروكا) لتلقي العلاج.

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