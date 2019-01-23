الجيش الإسرائيلي يُطلق النار تجاه شُبانٍ قرب السياج الفاصل

رام الله - دنيا الوطنأطلق الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، النار تجاه مجموعة من الشبان، بزعم أنهم حاولوا قطع السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.وأفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن مجموعة من الشبان تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجنود، أثناء اقترابهم من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وتشهد حدود قطاع غزة مسيرات العودة، التي انطلقت منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وتطالب برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاماً.واستشهد خلال المواجهات نحو 300 فلسطيني، وأصيب نحو 23 ألفاً برصاص الجيش الإسرائيلي.