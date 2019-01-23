الطفل "محمد عبد النبي" يُناشد الرئيس السماح لوالدته بمرافقته في رحلة العلاج من السرطان
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الطفل محمد ثائر كامل عبد النبي ندائه عبر دنيا الوطن لمُساعدته بالتنسيق له ولوالدته.
حيث يُعاني محمد من مرض السرطان، ولديه تحويلة إلى مستشفى النجاحح في نابلس، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع والدته من مرافقته أثناء هذه الرحلة الكابوسية التي يحتاج والدته فيها أكثر من أي فترة بحياته.
يتوجه الطفل محمد بندائه إلى الرئيس عباس، والوزير حسين الشيخ بمساعدته للتنسيق له ولوالدته.
للتواصل / 0595287362
أطلق الطفل محمد ثائر كامل عبد النبي ندائه عبر دنيا الوطن لمُساعدته بالتنسيق له ولوالدته.
حيث يُعاني محمد من مرض السرطان، ولديه تحويلة إلى مستشفى النجاحح في نابلس، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع والدته من مرافقته أثناء هذه الرحلة الكابوسية التي يحتاج والدته فيها أكثر من أي فترة بحياته.
يتوجه الطفل محمد بندائه إلى الرئيس عباس، والوزير حسين الشيخ بمساعدته للتنسيق له ولوالدته.
للتواصل / 0595287362
التعليقات