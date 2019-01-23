فتح: نريد حكومة قوية تقودها فصائل منظمة التحرير





وتابع: "تكون مهمة الحكومة الرئيسية حماية المشروع الوطني وإجراء الانتخابات المقبلة، وخدمة شعبنا الذي يتعرض لإرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه، ولمحاولات تكريس انفصال غزة عن الوطن، تمهيداً لقتل الحلم الفلسطيني، الذي قدّم شعبنا من أجل تحقيقه قوافل طويلة من الشهداء والجرحى والأسرى".

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح، اليوم الأربعاء: إنه أمام إصرار قيادة حماس على المضي في مشروعها الانفصالي، وتعطيل عمل حكومة التوافق الوطني، فقد بات من ضرورات المصلحة الوطنية العليا، تشكيل حكومةٍ فلسطينيةٍ واضحة المرجعية سياسياً ووطنياً.وأضافت على لسان رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أنه لاسبيل للتصدّي لما يحاك ضد مشروعنا الوطني، إلا بتولّي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمسؤولياتها المباشرة عبر حكومة قوية، تحظى بالدعم المطلق من كل تلك الفصائل".