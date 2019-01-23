صور: "كستناء" فاسدة في قطاع غزة





















رام الله - دنيا الوطنأتلفت وزارة الإقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، 1000 كليو غرام، من "الكستناء"، إحدى أهم المكسرات المُسلية في فصل الشتاء.وبحضور جهات الاختصاص، وتحت إشراف إدارة (معبر كرم أبو سالم التجاري)، أتلفت الوزارة في قطاع غزة، 1000 كيلو غرامات من الكستناء.ونقلت صفحة معبر رفح، على موقع (فيسبوك) عن مصدر مسؤول بوزارة الإقتصاد الوطني، قوله: إن مفتشيها، أتلفوا اليوم أطنانًا من الكستناء، مشيرة إلى أن سبب إتلاف هذه الكمية من الكستناء، يعود لوجود عفن واضح عليها من الداخل والخارج، حيث تم إتلافها من قبل جهات الاختصاص.