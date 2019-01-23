نادي الأسير ينشر أسماء (56) ممن تعرّضوا للاعتداء في سجن عوفر

20. أمير ريحان- كدمات في العين.

21. همام سليمان- رضوض في الرأس.

22. عنان أبو العرايس- جروح في الرأس.

23.محمد رضوان- كدمات في الرأس والقدم.

24. هادي أبو سيف- كدمات في الرأس والقدم.

25. أسيد عمر- رضوض في اليد والقدم.

26. محمد القاضي- كدمات بالعين.

27. أحمد سمير- كدمات باليد.

28. محمود عبيات- كدمات بالعين.

29. محمد عيسى- رضوض بالعين.

30. عبد الله هادية- رضوض بالعين.





قسم (11)



1. مجاهد خالد- رضوض في الرأس.

2. سامي عواد- رضوض في الظهر.

3. أمين ثوابتة- رضوض في الوجه.

4. مهدي طقاطقة- رصاصة مطاط في الظهر.

5. محمد طقاطقة- كدمات بالوجه.

6. محمد إبراهيم طقاطقة- إلقاء قنبلة غاز على صدره.

7. مراد طقاطقة- كدمات في الوجه والصدر.

8. أحمد طقاطقة- خدوش في الوجه واليد نتيجة إطلاق الكلب البوليسي عليه.

9. إيهاب حماد- كدمات في الرأس.

10. مجاهد حماد- كدمات في الساقين.

11. مجاهد حماد- كدمات في الساقين.



رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأنه تمكّن من الحصول على (56) اسماً من الأسرى، الذين اعتدت عليهم قوات قمع السجون في معتقل (عوفر) قبل يومين.وأوضح نادي الأسير، أن قوّات القمع المدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية، كانت قد اقتحمت غرف الأسرى، يومي 20 و21 كانون الثاني/ يناير الجاري، وقامت خلالها بالاعتداء عليهم بالضّرب المبرح، وإطلاق الرّصاص المطّاطي وإلقاء قنابل الغاز والصّوت بشكل عشوائي وفي مساحات ضيّقة ومغلقة، ما أدّى إلى إصابة نحو (150) أسيراً بجروح واختناقات، استدعت نقلهم للمشافي الإسرائيلية، فيما تمّ علاج البقيّة داخل ساحة المعتقل، لافتاً إلى أن جميع الحالات التي جرى نقلها للمشافي، تمّت إعادتهم إلى المعتقل.وأشار نادي الأسير إلى أنه سيقوم بنشر بقية الأسماء التي تصله، موضحاً أن طاقم الوحدة القانونية، سيقوم بزيارة الأسرى في أقرب وقت.أسماء الأسرى المصابينقسم (15)1. قتيبة أبو رداحة- كسر في الأنف.2. أحمد زهران- شعر في اليد.3. محمود شلالدة- رضوض في الفك.4. صبحي أبو شوشة- ضرب بالعينين.5. محمد شلالدة- كدمات في الرأس.6. عبد الله عبيات- مطاط في الفخذ.7. محمود الشيخ- كدمات في العين.8. يوسف أبو عفيفة- كدمات في العين واليد.9. عمر شحادة- كدمات في الظهر.10. حمزة كفاية- كدمات في العين.11. نظمي سمارة- شعر في الحوض.12. صالح إبراهيم- كدمات في العين.13. وسام جبر- كدمات في العين.14. نور الدبور- إصابة برصاصة مطاط في الفم.15. وجدي خطاب- كدمات في الظهر.16. علاء أبو سمرة- كدمات في الظهر.17. مجاهد حماد- كدمات في الوجه18. محمد دبور- كدمات في الوجه.19. أكرم القطري- كدمات في العين.