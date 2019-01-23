الرئيس عباس: ترؤسنا لمجموعة "77+ الصين" إنجاز لصمود وتمسك شعبنا بحقوقه





وأكد الرئيس عباس أهمية دور القيادات الدينية الفلسطينية، في بناء مؤسسات الدولة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقدّم أعضاء الوفد، التهنئة للرئيس، لمناسبة توليه رئاسة مجموعة الـ77+ الصين، مؤكدين أن هذا الإنجاز، جاء تتويجاً للجهود الدبلوماسية الفلسطينية، التي قادها على الساحة الدولية، والذي أثمر قبل ذلك عن رفع مكانة دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضوية (يونسكو) ومحكمة الجنايات الدولية) وغيرها من المنظمات والمعاهدات الدولية.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء: إن ترؤس فلسطين لمجموعة (77+ الصين)، هو إنجاز لصمود وتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته الوطنية، مهما كانت الظروف والصعوبات.جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، وفداً يمثل القيادات الدينية الفلسطينية، ضمّ ممثلين عن رجال دين مسلمين، ومسيحيين، ويهود سامريين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.