شؤون فلسطينية

شعث: دور الجاليات يتعاظم في حشد التضامن مع قضيتنا والاعتراف بالدولة

شعث: دور الجاليات يتعاظم في حشد التضامن مع قضيتنا والاعتراف بالدولة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة العليا للإشراف على جمع البيانات الإحصائية لفلسطينيي الشتات، اجتماعاً في مقر دائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير، لبحث سبل وآليات جمع المعلومات عن الفلسطينيين في المهجر، ومناقشة الاستمارة الإولية المقدمة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأكد رئيس اللجنة العليا، رئيس دائرة شؤون المغتربين الدكتور نبيل شعث، على أهمية توفّر البيانات حول الفلسطينيين في الشتات، واثر ذلك على الجوانب السياسية والتنموية والاقتصادية في فلسطين، وكذلك على الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لتطوير العلاقة مع الجاليات، وتعزيز علاقتهم وارتباطهم بوطنهم وقضيتهم. وأشار الى  تعاظم الدور المأمول من قبل الجاليات الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، لجهة توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، وحشد التضامن الأممي مع قضيتنا العادلة، فضلا عن دور الجاليات في مسيرة البناء والتنمية.

ولفت إلى عدم وجود معطيات دقيقة وتفصيلية حول أعدادهم وخصائصهم وتوزيعهم في الوقت الحالي،  ومنوّهاً إلى دور السفارات الفلسطينية واتحادات الجاليات في الدول المختلفة، للحصول على المعلومات المطلوبة.

وناقشت اللجنة النموذج النهائي لاستمارة جمع بيانات إحصائية حول فلسطينيي الشتات والتي قدمت من قبل جهاز الإحصاء، والتي تهدف إلى حصر بيانات الفلسطينين المغتربين الموجودين في مختلف دول العالم، للحصول على معلومات صحيحة للبناء عليها في سياسات تخدم فلسطين.

وقال شعث: إن مشروع الأحصاء الأول من نوعه للمغتربين الفلسطينيين في العالم يتواكب مع المشروعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تعدها دائرة المغتربين للجاليات الفلسطينية بالتعاون مع وزراء التربية والتعليم والاقتصاد والسياحة والإسكان والثقافة، لتحقيق مشاركة المغتربين في حماية الوطن وبنائه وتنميته.

وأضاف شعث أن العمل المكثف المغتربين ساهم في حشد التضامن مع قضيتنا وتكريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى نجاح جالياتنا في أستراليا بإحباط محاولة حكومتها في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

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