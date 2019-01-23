كتائب القسام والمواطنون بغزة يُشيعون جثمان الشهيد "النباهين"

رام الله - دنيا الوطنشيعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وجماهير فلسطينية، حاشدة، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمود العبد النباهين.وكان النباهين استشهد مساء أمس، جراء قصف مدفعي إسرائيلي، لنقطة رصد للمقاومة شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.وشارك مئات المواطنين بموكب التشييع، الذي انطلق من منزل الشهيد بمخيم البريج للصلاة عليه بالمسجد الكبير، ومن ثم مواراته الثرى بمقبرة الشهداء.وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نعت أمس، الشهيد النباهين، وقالت: إنه أحد عناصرها المقاتلين.