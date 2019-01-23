شؤون فلسطينية

الحساينة يتفقد العمل بطريق عين يبرود- دورا- بيتين

الحساينة يتفقد العمل بطريق عين يبرود- دورا- بيتين
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، اليوم، مشروع طريق عين يبرود- دورا القرع وبيتين في محافظة رام الله والبيرة، برفقة المدراء العامين في الوزارة، ورؤساء المجالس القروية لعين يبرود ودورا وبيتين.

وأشار الحساينة إلى أهمية هذا المشروع الحيوي، الذي يربط بين شمال الضفة الغربية ووسطها،حيث تبلغ قيمته ما يقارب 6.5 مليون شيكل، بتمويل من الحكومة الفلسطينية.

وأضاف، نحن نسعى من خلال هذه المشاريع إلى النهوض بواقع البنية التحتية في فلسطين؛ لخدمة المواطن الفلسطيني وتثبيته على أرضه وصموده، ضد ما يتعرض له من مضايقات الاحتلال، وإن تعبيد الطريق، هي خطوة من خطوات بناء الدولة الفلسطينية.

من جهته، قال المهندس صابر حمد المشرف على المشروع: إن العمل في هذا الطريق، يشتمل على مقطعين: الأول طريق عين يبرود- دورا القرع، وتتم إعادة إنشائه بطول 3.400 كم بعرض إسفلت 7.20م، وإنشاء عبارتين صندوقيتين من أجل تصريف مياه الوادي والأمطار، بالإضافة إلى عمل عبارات أنبوبية وحديد حماية وأثاث للطريق.

أما المقطع الثاني من المشروع فهو إنشاء طريق بيتين بطول 1.7 كم يتوسطه جزيرة بعرض متر واحد، ومسلكين للطريق، وإنشاء عبارتين أنبوبيتين، وأثاث طريق.

يذكر، أن نسبة الإنجاز في المقطع الأول عين يبرود- دورا، بلغت 80%، أما المقطع الثاني بيتين، فوصلت إلى 40% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في حزيران/ يونيو العام الجاري.

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