شؤون فلسطينية

الحكم المحلي واتحاد المطورين العقاريين يبحثان إجراءات لضبط القطاع العقاري

الحكم المحلي واتحاد المطورين العقاريين يبحثان إجراءات لضبط القطاع العقاري
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع رئيس اتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري، المهندس نزار الريماوي، عدد من الإجراءات لضبط القطاع العقاري.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب الوزير اليوم الأربعاء، بحضور عدد من المدراء العامين في الوزارة، وأعضاء من الهيئة الإدارية لجمعية المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري.

وناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري، وآليات تنظيمه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع، وأبرز الانجازات التي حققها الاتحاد خلال السنوات الماضية، والتطور الذي شهده القطاع في فلسطين.

بدوره، أكد الأعرج استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع الاتحاد من أجل اتخاذ الإجراءات التي تسهم في ضبط القطاع وتطويره.

وأشار الأعرج إلى سلسلة جولاته الميدانية للمحافظات ولقائه برؤساء البلديات والمجالس القروية بحضور المحافظين، وتأكيده على أهمية اتباع القوانين والأنظمة فيما يتعلق بمتابعة قضايا البناء والتراخيص، وضبط الأبنية المخالفة والتعديات على الممتلكات العامة، لضبط عمليات البناء ومنع البناء العشوائي المخالف.

بدوره، أشاد الريماوي بتعاون الوزير وطواقم الوزارة مع الاتحاد، وبالجهود التي تبذلها لتمكين الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها، بالإضافة إلى اهتمامها بعمل المخططات الهيكلية والقوانين الناظمة لعمليات البناء واصدار التراخيص وغيرها.

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