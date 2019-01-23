فتح "إقليم رفح" تدعو لإجراء انتخابات فلسطينية نزيهة

رام الله - دنيا الوطناستقبلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- إقليم رفح، مساء أمس الثلاثاء، ممثلة بأمين السر، جلال شيخ العيد، وأعضاء الحركة وكوادرها، وفدًا من القوى الوطنية والإسلامية، وجبهة التحرير العربية، لتقديم التهنئة بمناسبة انطلاقة الحركة الـ 54.وسادت اللقاء أجواء إيجابية، تخللتها نقاشات أخوية معمقة في سبل إنهاء الانقسام، والوصول إلى انتخابات نزيهة، تعبر عن الوجه الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني، وتنهي جميع أزماته الراهنة التي تسيء للقضية الفلسطينية، وصورتها المشرفة.كما تطرق الحاضرون، إلى ضرورة العمل الجاد والصادق لمواجهة التحديات الإسرائيلية و(صفقة القرن).