شؤون فلسطينية

شؤون المرأة واللجنة الوطنية تختتمان ورشة بعنوان (دور الثقافة بتمكين النساء)

شؤون المرأة واللجنة الوطنية تختتمان ورشة بعنوان (دور الثقافة بتمكين النساء)
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة شؤون المرأة، واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، أعمال دورة تدريبية تحت عنوان دور الثقافة في تمكين النساء، والممولة من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والتي تهدف إلى تمكين وتعزيز دور المرأة بالمؤسسات الثقافية والتربوية، مما يُضاعف من فرصتها بالمشاركة في المجتمع بكافة مكوناته، وخاصة المجالات الأدبية والفنية، ومراكز التواصل في المحافظات.

وكرّم وكيل وزارة شؤون المرأة، بسام الخطيب، والأمين العام المساعد للجنة الوطنية، هيثم عمرو، المشاركات في هذا التدريب، بحضور مدير عام المنظمات الدولية في اللجنة الوطنية، ليالي عثمان، ومديرة دائرة (يونسكو) خلود حنتش، ومديرة دائرة (ألكسو) آيات منى، ومدير دائرة تكنولوجيا المعلومات، رائد عصبة، والمدير المالي، محمد صوافطة، بالإضافة لمديرة دائرة التدريب في الوزارة، نسرين أبو كشك، والذي أشرفت عليه المدربة والخبيرة، أمل جمعة.

وأعرب الخطيب عن أمله بأن تكون هذه المجموعة من المتدربات سفيرات للمرأة الفلسطينية في كافة المجالات، وخاصة الثقافية والتربوية منها، لما لها من أثر بالغ على الوعي والسلوك العام، وضرورة تطبيق هذه التدريبات على أرض الواقع من أجل حصول المرأة على حقوقها كما هو مطلوب، وكما تسعى الوزارة لتعزيزه في المجتمع.

ومن جانبه، شكر عمرو منظمة (إيسيسكو) ممثلة بمديرها العام، د. عبد العزيز بن عثمان التويجري، على هذا الدعم والنشاط، وتقدير هذه المنظمة الدولية لأهمية دور المرأة في المجتمعات، فيما شكر كافة المتدربات على الالتزام والحضور، بما يعكس الانتماء لديهن نحو بناء سليم لمؤسسات الدولة الفلسطينية بكافة أشكالها الرسمية والأهلية، مشدداً على أن اللجنة ووفق الخطة العامة لدولة فلسطين تولي اهتماماً بالغاً لدور المرأة في البناء والتطوير.

وتناولت الورشة التدريبية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، التغيير الاجتماعي مفاهيم ونظريات، ومفاهيم النوع الاجتماعي، وتمكين النساء من خلال دمج الفجوات ذات الأولوية في الخطط الاستراتيجية، وارتباط النوع الاجتماعي بعملية التنمية، ودور الثقافة في تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

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