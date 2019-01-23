إصابات بالاختناق بغاز الاحتلال بين طلبة الخضر

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الأربعاء، عدد من طلبة مدرسة ذكور الخضر الثانوية، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاختلال قنابل الغاز في ساحة المدرسة.وأفاد المدير الإداري في مديرية التربية والتعليم ببيت لحم، بسام جبر، بأن قوة من جيش الاحتلال، حاصرت مجمع المدارس الواقع في البلدة القديمة، والقريب من الشارع الالتفافي رقم 60، وقاموا بإطلاق قنابل غاز وصوت في ساحة مدرسة ذكور الثانوية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، قبل أن يتم إخلاء المدرسة من الطلبة، بناء على تهديد ووعيد من قبل قوات الاحتلال.