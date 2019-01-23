التربية تتسلم مشروع توسعة مدرسة بنات رنتيس الثانوية

والنرويج، وبلجيكا، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 300 ألف دولار.



ويتكون هذا المشروع من طابقين (4 غرف صفية ومختبر علوم)، إضافةً لصيانة باقي غرف المدرسة البالغ عددها 13 غرفة، وعزل أسقف المدرسة وتأهيل مقصفها، وإقامة مظلات خارجية، إضافةً لتأهيل ساحات المدرسة، وفق أفضل المعايير والمواصفات.



وأوضح مدير عام الأبنية، م. فخري الصفدي، أن إنجاز هذا المشروع، سيسهم باستيعاب الزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة، وتوفير الغرف التخصصية، وتحسين البيئة التعليمية؛ بما يسهم في رفع مستوى الطلبة، وذلك ضمن بيئة مدرسية خضراء وصديقة للطفل.



وشارك في تسلم أعمال المشروع؛ رئيس اللجنة م. رامي إسماعيل، والمهندسون فايز حبابة، وداود أبو ثابت، وسعد كتانة، ومهندسو قسم الأبنية في مديرية رام الله والبيرة، وفعاليات المجتمع المحلي.



رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، مشروع توسعة مدرسة بنات رنتيس الثانوية بمديرية رام الله والبيرة، والذي نُفّذ بتمويل من برنامج الدعم المشترك (JFA) الذي يضم كلاً من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا،