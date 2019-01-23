شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: لاموعد لزيارة رئيسها لقطاع غزة ولقائه مع الفصائل

لجنة الانتخابات: لاموعد لزيارة رئيسها لقطاع غزة ولقائه مع الفصائل
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن- أحمد جلال
أكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر لقطاع غزة حتى اللحظة.

وقال طعم الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن ترتيبات الزيارة، تحتاج لوقت من أجل الإعلان عن موعدها، لافتاً إلى أن رئيس اللجنة، سيعقد سلسلة لقاءات في القطاع.

وأضاف طعم الله: "سيلتقي الدكتور ناصر قيادات الفصائل الفلسطينية، والشخصيات السياسية البارزة من أجل بحث إمكانية إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء".

وأشار طعم الله، إلى أن اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات فور صدور مرسوم رئاسي بهذا الشأن، إلى جانب أنها تحتاج إلى مئة يوم من أجل ترتيب أوضاعها، وتحديث سجل الناخبين، وفتح مراكز الاقتراع.

وأكمل: "لجنة الانتخابات جهة تنفيذية للانتخابات، وتعمل على تسيير العملية الانتخابية، ودورها يبدأ عند صدور المرسوم الرئاسي، ونحن جاهزون لمباشرة مهامنا فور صدور المرسوم". 

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