رئيسة الإحصاء تستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بفلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبلت د. علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، السيدة سارة مسكروفت، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدى دولة فلسطين (UN-OCHA).وأعربت عوض في مستهل اللقاء عن أخلص التمنيات للمديرة بالتوفيق في مهمتها في بلدها الثاني فلسطين.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الإحصاء، وبما يعكس متانة العلاقات مع مؤسسات الأمم المتحدة، إضافة إلى إطلاعها على عمل الإحصاء الفلسطيني في كافة المجالات، وأهم المشاريع التي ينفذها الإحصاء حالياً، وعلى رأسها تنفيذ التعداد الزراعي 2020.وأعربت عوض، عن تقديرها العميق، وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للدعم المقدم من الدول المانحة، ومؤسسات الأمم المتحدة.من جانبها، قدمت مسكروفت، شكرها وتقديرها للمؤسسة الإحصائية الفلسطينية على جهودها، وعملها المتميز بشهادة الجميع، وأكدت على عمق العلاقات والتعاون بين المؤسستين، وحرصهما على تطويرها بما يخدم النظام الإحصائي الفلسطيني الوطني.