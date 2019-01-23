شؤون فلسطينية

الحية: الاحتلال ليس له خيار سوى الالتزام بالتفاهمات طوعًا أو كرهًا

الحية: الاحتلال ليس له خيار سوى الالتزام بالتفاهمات طوعًا أو كرهًا
خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إنه إذا لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات "فنحن نعرف كيف نلزمه، وسننتزع حقوقنا دائمًا بصبرنا ومقاومتنا وسلاحنا وإرادتنا ووحدتنا". 

وأضاف خلال حفل لوزارة الداخلية، عُرضت من خلاله، إنجازات الشرطة عام 2018: "لن نسمح للاحتلال أن يتخذ من حصارنا وقودًا لدعايته، وستستمر مسيرات العودة، والاحتلال ليس له خيار سوى الالتزام بالتفاهمات طوعًا أو كرهًا".

وقال الحية: "لن نستجدي أحدًا، ونحن ثابتون على أرضنا ومستمرون في مقاومتنا ومسيراتنا". 

وتابع: "عام 2018 شهد التحديات الأكبر للقضية، مؤكداً أن حوادث وتطورات جسيمة تضرب بعمقها، تمثلت بالإجراءات الأمريكية فيما يسمى (صفقة العصر).

وأضاف: أن "الصفقة، ليست شيئاً مجهولاً، وقد يظن الظان أن فلسطين هي المستهدفة، لكن الصفقة تستهدف الأمة العربية والإسلامية وقلبها، ووضعت قضية فلسطين بوابة لانفتاح الفعل الصهيوني والأمريكي في المنطقة".

وشددّ على أن قضيتنا اليوم تتعرض للاستهداف، وتحتاج إلى عمل وطني موحد، مشيراً إلى أن قطع الرواتب والحصار والعقوبات، تأتي في سلسلة خطوات واضحة؛ لضرب صمود شعبنا الفلسطيني.

وثمّن الحية الإنجازات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بشكل عام والشرطة بشكل خاص، برغم كل الظروف الصعبة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن "أبناء الشرطة والأجهزة الأمنية، بقيت أياديهم بيضاء، وقلوبهم نابضة بالحياة، وأعمالهم مستمرة لحفظ الأمن، وكانوا معنا يداً بيد في كل الأماكن داخلياً وخارجياً، وكان تتويج عملهم في هذا العام حينما شكلوا درعاً أميناً لمقاومة شعبنا في مسيرات العودة وكسر الحصار".

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