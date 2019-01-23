وزير الحكم المحلي ونائب محافظ بيت لحم يبحثان احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع التطويرية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، مع نائب محافظ بيت لحم، محمد طه أبو عليا، احتياجات البلديات والمجالس القروية في محافظة بيت لحم من المشاريع التنموية والتطويرية.وناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا والملفات المتعلقة بعمل مجالس الهيئات المحلية في المحافظة، وآليات المتابعة والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الاحتياجات الملحة للتنفيذ، وخاصة مشاريع البنية التحتية، ومناقشة قضايا الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة ومخالفات الأبنية والاعتداء على الممتلكات العامة وغيرها.بدوره، أكد الأعرج، أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي العديد من المشاريع التطويرية لصالح الهيئات المحلية في العديد من المحافظات، ومنها محافظة بيت لحم، كما أنها رصدت رزمة جديدة من المشاريع للتنفيذ خلال العام الحالي من خلال موازنة الوزارة التطويرية.من جانبه، نقل أبو عليا، تحيات المحافظ كامل حميد للوزير الأعرج، ولطواقم الوزارة، وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة وطواقم الوزارة في متابعة الهيئات المحلية، وسعيها الدؤوب لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتوفير كافة أشكال الدعم لها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.