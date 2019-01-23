الخارجية الفلسطينية تُشارك بقوة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الأوروبية



وعقد السفراء مناقشات بناءة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على القضية الفلسطينية، وسبل دفع عملية السلام قدماً، و تطورات الأوضاع في سوريا والعراق والسمن وليبيا، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، ومسائل الهجرة واللاجئين والنازحين، وكذلك إيران، مدركين لاهمية العمل سوياً لمواجهة التحديات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعي والأمنية التي تهدد استقرار منطقتهم المشتركة.





كما رحبوا بتوسيع الشراكة العربية الأوروبية باعتبارها استجابة إقليمية ملائمة، وفي هذا الصدد رحب الجانبان بعقد الاجتماع الوزاري الخامس المشترك يوم 4/2/2019 في بروكسل وعقد القمة العربية الأوروبية الأولى يومي 24-25 /2 /2019 في جمهورية مصر العربية.



وتم إحراز تقدم منذ إطلاق الحوار الاستراتيجي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهيئة العمل الخارجي الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر2015، خاصة في مجالات الوقاية من الصراعات، الإنذار المبكر وإدارة الأزمات، المساعدات الإنسانية، مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة عبر الوطنية والهجرة، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح.



وإدراكاً للفرص والتحديات أمام العلاقات العربية الأوروبية، فإن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أعربوا عن عزمهم على تعزير التعاون والتنسيق، والعمل سوياً لمستقبل آمن وأفضل للجميع.



وشارك في الاجتماعات سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر الشقيقة دياب اللوح، ومساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفير د. أمل جادو، وسفير دولة فلسطين لدى بلجيكا، لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، ومهند العكلوك، سفير فلسطين المناوب في جامعة الدول العربية، والمستشار، جمانة الغول من مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وسكرتير ثالث، رزان اللفتاوي، مدير دائرة الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية.

رام الله - دنيا الوطنعقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، وسفراء اللجنة والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم السابع يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2019 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، كما عقدت على هامش الاجتماع جلسات مجموعات العمل الخاصة بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.