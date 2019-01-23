شؤون فلسطينية

الحمد الله يلتقي الرئيس السويسري ويدعوه لدعم مبادرة الرئيس للسلام

الحمد الله يلتقي الرئيس السويسري ويدعوه لدعم مبادرة الرئيس للسلام
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، مع الرئيس السويسري أولي ماورر، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشكر الحمد الله، باسم الرئيس محمود عباس، الرئيس السويسري خلال لقائهما في دافوس بسويسرا، على دعم بلاده للشعب الفلسطيني في العديد من المجالات، ولحل الدولتين.

وأكد  ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية دعم وكالة الغوث (أونروا)، داعياً سويسرا والمجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم لها، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات الأمم المتحدة.

ودعا سويسرا إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، التي دعا فيها إلى توفير إطار دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أكد أهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة اتفاقية جنيف.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام الحكومة السويسرية بدور فعال، كونها كانت تملك الوصاية القانونية للعديد من الاتفاقيات الدولية، مؤكداً تطلعات شعبنا الفلسطيني إلى تحقيق السلام العادل والشامل لقضيته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحضر اللقاء: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزيرة الاقتصاد، عبير عودة، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء، خيرية رصاص، ووزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس.  

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