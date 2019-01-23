دولي

نتنياهو يُحذر من ردٍ إسرائيلي قاس حال انطلاق هجمات من قطاع غزة

نتنياهو يُحذر من ردٍ إسرائيلي قاس حال انطلاق هجمات من قطاع غزة
بنيامين نتيناهو
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن الرد الإسرائيلي، سيكون قاصماً ومؤلماً للغاية، في حال كان هناك هجمات من قطاع غزة.

وقال نتنياهو: إنه ينصح بعدم القيام بهذه الخطوة، إذ إن إسرائيل على أهبة الاستعداد لأي سيناريو ولأي تصعيد، وفق تعبيره.

جاءت أقوال رئيس حكومة الاحتلال، خلال تفقده تمريناً للجيش، يحاكي احتلال قرية في لبنان، وتم خلال التدرب الاستيلاء على أنفاق حزب الله، وتفجيرها.

وكان ضابط إسرائيلي، أصيب عصر أمس الثلاثاء، بجراح متوسطة، إثر إطلاق نار نفذه فلسطيني من القطاع، قبل أن يرد الجيش بقصف مدفعي وجوي لمناطق متفرقة في القطاع، أدى إلى اسشهاد عنصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام، وإصابة أربعة آخرين.

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