الخارجية: الموقف الأندونيسي الشجاع بُرهان على فشل رهانات أمريكا وإسرائيل لتصفية القضية





وقالت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم، خلال النقاش الشهري لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، فيما يعكس عُمق العلاقات التاريخية بين فلسطين وأندونيسيا، ويجسد الموقف الأندونيسي التاريخي المُخلص إلى جانب شعبنا ومعاناته وحقوقه في المحافل وعلى المستويات كافة، حيث أكدت الوزيرة الأندونيسية على المواقف الأندونيسية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، في مقدمتها الإسناد الأندونيسي غير المحدود لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة، أسوة بالدول الأخرى في الأمم المتحدة، والإدانة شديدة اللهجة للاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، مؤكدة أن (القضية الفلسطينية تحدد مصداقية مجلس الأمن).





وأشارت إلى أن (أي عملية سلام قد تكون شرعية، يجب أن تنتهج آلية متعددة الأطراف، تستند إلى معايير متفق عليها دولياً، وإلا فإن أية خطة سلام مصيرها الفشل).



إن الوزارة، إذ تفتخر بالموقف الأندونيسي المتقدم، وتثمن عالياً العلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين دولة فلسطين وجمهورية أندونيسيا الصديقة، وتحيي مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحقوق شعبنا، فإنها تُشيد بالموقف الأندونيسي الفاعل والصارم في مواجهة الدول التي عبرت عن رغبتها في نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.





وأكدت الوزارة أن موقف أندونيسيا، ينسجم تماماً مع الشرعية الدولية، وقراراتها، ومع القانون الدولي، ويشكل نداءً صريحاً لمجلس الأمن الدولي؛ لحماية ما تبقى من مصداقيته، ودعوة للتمسك بمرتكزات عملية السلام القائمة على الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها اعتماد آلية متعددة الأطراف لإطلاق عملية سلام حقيقية.





ورأت الوزارة، أن الموقف الأندونيسي الشجاع، يؤكد على فشل سياسات وتوجهات إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورهاناتهما على تصفية القضية الفلسطينية، وشطبها من أجندة الاهتمام الدولي.

رام الله - دنيا الوطنأكدت أندونيسيا مُجدداً على مواقفها الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، هذا الدعم غير المحدود لفلسطين، عبرت عنه بالأمس، وزيرة خارجية أندونيسيا "ريتنو مرصودي".