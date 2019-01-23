شؤون فلسطينية

الغول: رواتب موظفي السلطة بغزة لن تكون أقل من 70%

الغول: رواتب موظفي السلطة بغزة لن تكون أقل من 70%
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول: إن رواتب موظفي السلطة، ستصرف على الأقل بنسبة 70%، مشيرًا إلى أن الإجراءات، التي ستستهدف حركة حماس، في الغالب هي إجراءات اقتصادية.

وأضاف الغول لـ"دنيا الوطن": "هنالك وعودات من القيادة الفسطينية، سيجري تنفيذها، بإعادة كافة حقوق واستحقاقات الموظفين العموميين في قطاع غزة، وهذا الأمر مفروغ منه وسيُطبق، مشددًا بالقول: "مبدئيًا، ليس أقل من 70%، لكن إلى اللحظة لم يتم تحديد مواعيد للصرف بهذه النسب".

 وأوضح أنه طالما أن حركة حماس، أغلقت كل الأفق بوجه المصالحة، فإن كل الخطوات ضدها، وتجفيف منابعها، هي مُباحة، مبينًا أن حماس، لا تزال مع خيار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وليست مع أي خيار وطني فلسطيني.

وعن تصريحات موسى أبو مرزوق، الذي رد بتساؤل على كلام حسين الشيخ، بأن الرئيس محمود عباس، جاهز لدخول الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة حماس، حيث قال أبو مرزوق " تشكيل قائمة مشتركة مع حماس والفصائل يلغي الانتخابات، ولا يجعل هناك خيارات للشعب الفلسطيني".

ورد الغول على ذلك بالقول: "الأخ أبو مرزوق، يتساءل هذه القائمة من ستواجه في الانتخابات.. أنا أقول له، سنواجه أمريكا، سنواجه إسرائيل، سنواجه صفقة القرن، سنواجه كل من يريد التطبيع مع إسرائيل، ويُصفي القضية الفلسطيني"، متابعًا: أبو مرزوق، لا يكفيه هؤلاء ليواجههم، هل يريد أن يواجه الشعب الفلسطيني نفسه، ويقاتل نفسه؟.

وأضاف: لماذا قادة حماس يرفضون الوحدة، لماذا يرفضون أي خطوة إيجابية لتوحيد هذا الشعب، لماذا كل أهدافهم انفصالية، انقسامية، تصفوية، لا تمت بصلة إلى أصالة الشعب الفلسطيني، وإنما فقط ضمن خطط وأهداف التنظيم الدولي للإخوان، وبعض الأجندات الخارجية.

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