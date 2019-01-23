النقل والمواصلات والقدس المفتوحة توقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة النقل والمواصلات مع جامعة القدس المفتوحة، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك.وقع المذكرة عن الوزارة، الوزير سميح طبيلة، وعن الجامعة رئيسها أ. د. يونس عمرو.في مستهل حفل التوقيع، رحب طبيلة، بممثلي جامعة القدس المفتوحة، وعلى رأسهم رئيس الجامعة، وشكرهم على الحضور والتعاون مع الوزارة، قائلاً: "نُكنّ كل الاحترام والتقدير لجامعة القدس المفتوحة، التي قدمت ومازالت تقدم الإنجازات تلو الإنجازات، في سبيل خدمة شعبنا".وأضاف أن القدس المفتوحة جامعة مهمة جداً، يجب دعم مسيرتها، و"نحن نفخر بها ونتمنى لها مزيداً من التقدم والنجاح، جنباً إلى جنب مع وزارة المواصلات، للتعاون في كل المجالات الممكنة"، مشيراً إلى أن الوزارة تلعب دوراً حيوياً في توفير خدماتها في مجال النقل والمواصلات للجامعة، وتسهيل حركة تنقل الطلبة ووصولهم إلى مقرات الجامعة بمختلف فروعها.من جانبه، شكر عمرو، الوزير على حفاوة الاستقبال، وحسن الضيافة، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، قائلاً: "سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية، ونتمنى أن يستمر التعاون بين الجامعة والوزارة لما فيه مصلحة الوطن".وأوضح عمرو، أن الجامعة جاهزة لتقديم كل ما يمكن من أجل دعم عمل وزارة النقل والمواصلات في مختلف المجالات التي تعمل بها الجامعة، مؤكداً أن التعاون بين الجامعة والوزارة سيسهم في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن القدس المفتوحة تتميز بالتطور الإلكتروني، وهي تتبنى نظام التعليم المدمج الذي يُعدّ أكثر أنواع التعليم تطوراً، لافتاً إلى أن الجامعة توفر وسائط التعليم الإلكتروني المتطورة لطلبتها بهدف تمكينهم من الاطلاع على التطورات العلمية ومواكبة الأساليب العصرية في التعليم.حضر توقيع الاتفاقية من وزارة النقل والمواصلات، وكيل الوزارة، عمار ياسين، والوكيل المساعد، م. فرسان سمودي، والوكيل المساعد، أ. مها صبيح، وعدد من المدراء العامين وفريق من ذوي الاختصاص.فيما حضر التوقيع من جامعة القدس المفتوحة: نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أ. د. سمير النجدي، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام، د.م. عماد الهودلي، ومدير فرع الجامعة برام الله والبيرة، د. حسين حمايل، وأمين سر مجلس الأمناء، د. م. يوسف صباح، ومساعد مدير دائرة العلاقات العامة والدولية والإعلام، أ. عوض مسحل.