مالية غزة تُعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين المستفيدين من المنحة القطرية









رام الله - دنيا الوطنأعلنت مالية غزة، عن صرف دفعة شهر 9/2018 للموظفين المستفيدين من المنحة القطرية بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل.وقالت: إن الصرف، سيكون اليوم الأربعاء في كافة فروع بنك البريد، الساعة الواحدة بعد الظهر، وغداً الخميس في كافة فروع بنكي الوطني والإنتاج.