الأوقاف ومركز الإرشاد النفسي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم حول النوع الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنوقع يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والسيدةخولة الأزرق، مسؤولة مركز الإرشاد النفسي الاجتماعي للمرأة، مذكرة تفاهم حول قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال التوعية المجتمعية، وإبراز مكانة المرأة في الدين الإسلامي، وحماية حقوقها، ضمن نصوص الشريعة الإسلامية.وبين ادعيس أهمية هذه المذكرة، وأن الوزارة من خلال الواعظات اللواتي يستطعن الوصول للنساء، سواء في المؤسسات أو البيوت أو مراكز عملهن المختلفة، بإمكانهن تثقيف وتنوير أفراد المجتمع بأمور حياتهم اليومية، وخاصة مواضيع العنف ضد المرأة والطفل في فلسطين، مؤكداً على تكاملية الأدوار بين الجميع؛ لتصحيح المجتمع، وتوجيهه لما فيه صلاحه، مبدياً استعداده للتعاون التام مع مركز الإرشاد النفسي الاجتماعي للمرأة لما لهم من دور مؤثر في المجتمع.بدورها، أشادت الأزرق، بدور وزارة الأوقاف الفاعل في إبراز مكانة المرأة وحماية حقوقها، ضمن نصوص الشريعة الإسلامية، والذي يساهم بتعزيز مكانة المأاة في المجتمع.واستعرضت الأزرق نشاطات المركز وأهدافة، خاصة في مجال تمكين النساء والدفاع عن حقوقهن، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني، والدمج والتوعية المجتمعية، خاصة اللواتي يتعرضن للتهميش والإقصاء والعنف.وحضر التوقيع ميسر النوباني، مدير عام العمل النسوي بالوزارة، ومنير جابر، مدير العلاقات المحلية، وريم دويكات، مديرة دائرة العمل النسوي، ومنيرة حميد، مسؤولة دائرة العمل النسوي في بيت لحم.