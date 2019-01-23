خريشة: وجهنا رسائل للمفوض السامي لحقوق الإنسان رداً على التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة، توجيه رسائل إلى عدة أطراف في الأمم المتحدة؛ لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى، وإلزام حكومة الاحتلال باحترام التزامها.وقال خريشة في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إنه طالب عبر هذه الرسائل الجهات المختصة القيام بعدة خطوات منها: إدانة الممارسات الإسرائيلية في المعتقلات ضد الأسرى، وضرورة الضغط عليها لاحترام التزاماتها، حسب القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المعتقلين، داخل المعتقلات في مناطق النزاع في العالم، كما طالبنا بضرورة التحقيق في هذه الأحداث، وتقديم تقارير أمام المجلس.وأوضح خريشة، أنه وجه هذه الرسائل إلى المفوض السامي في مجلس حقوق الإنسان، ورئيس الصليب الأحمر، والمقرر الخاص لمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص حول الأرض الفلسطينية المحتلة.وأضاف خريشة: "أن العالم كله أصبح لديه قناعة بعدم التزام حكومة الاحتلال بالقانون، ورفضها الانصياع لكل الالتزامات القانونية، في ظل دعم أعمى من الإدرة الأمريكية، مشدداً على ضرورة حراك الجهات المهتمة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية، من أجل حماية المنظومة القانونية الدولية وللحفاظ على ما هو موجود من آليات قانونية، وتحمل المسؤوليات من قبل الأطراف الثلاثة، وهي: الدول السامية في اتفاقية جنييف، باعتبار إسرائيل طرفاً ثانياً غير ملتزم بالقانون.وذّكر خريشة باقتحام قوات الاحتلال قبل عامين المعتقلات بذات الطريقة، واستخدامها نفس أساليب العنف، مما يؤكد أنها سياسة تتبعها قوات الاحتلال ضد أسرانا في المعتقلات.