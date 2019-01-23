الطفل "يزن حلاوة" يُناشد الرئيس ووزير الصحة إنقاذه قبل أن يتمكن "السرطان" منه

ينتظر الطفل يزن عادل حلاوة ( 6 سنوات)، "ضغطة زر" واحدة من وزارة الصحة لمُحاولة إنقاذ حياته.





وتتدهور صحة الطفل يزن في كل لحظة بسبب إصابته بسرطان الدم.





حيث يرقد الطفل في مستشفى الرنتيسي في غزة، وينتظر الرد من وزارة الصحة - مكتب العلاج بالخارج - ومُدرج ضمن كشف رقم (11)، للموافقة على تغطية مالية في مستشفى داخل الأراضي المحتلة.





تُناشد عائلة حلاوة الرئيس عباس ووزير الصحة بسرعة التصرف وأخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة طفلهم قبل فوات الأوان.



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رام الله - دنيا الوطن