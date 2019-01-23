مشروع طالبات بجامعة النجاح يفوز بالمرتبة الثانية بالمسابقة الوطنية للبحث العلمي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلة بالوزير صبري صيدم، والدكتور إيهاب قبج، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، وبحضور لافت لعمداء البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية، ومندوبين عن رؤساء الجامعات الفلسطينية يوم الخميس الموافق 17/1/2018، نتائج المسابقة الوطنية الأولى في البحث العلمي (الطالب الجامعي الباحث) وذلك في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي.وفي إنجاز جديد لجامعة النجاح الوطنية، فاز مشروع طالبات من قسم الهندسة الكيميائية بالمرتبة الثانية لجائزة البحث العلمي المقدّمة من وزارة التربية والتعليم العالي، وهم الطالبة أماني الحج يوسف، والطالبة عزيزة سليم، والطالبة منى الحمد، عن مشروعهم البحثي عن إحدى النباتات الطبية، وتصنيع منتج صناعي منها، وذلك تحت إشراف الدكتور حسني عودة، عضو هيئئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية في الجامعة.حيث قامت الطالبات بتربية وحصاد نبتة الأقحوان (Calendula) ذات الوردة الجميلة الصفراء، وحصلن على المادة المؤثرة بطرق الاستخلاص الكيميائية المناسبة في مختبرات قسم الهندسة الكيميائية، وقمن بتصنيع منتج كريم فعّال في علاج العديد من الأمراض الجلدية، كما جسّد هذا المشروع تعاون الشركات المحلية مع القسم كشركة الإخوان للمواد الخام وشركة سما وشركة القدس ودار الشفاء، حيث وفروا لهم عبوات طبية مناسبة للتعامل مع المنتج.يُذكر أنه حضر الاحتفال، وإعلان النتائج من جامعة النجاح الوطنية، الدكتور ناجي قطناني، عميد البحث العلمي، والدكتور عبد الخالق عيسى، عميد كلية العلوم الإنسانية، والدكتور حسني عودة من قسم الهندسة الكيميائية، والمشرف على المشروع الفائز.