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شؤون فلسطينية

أسرى عوفر: ما نُشر حول الاقتحامات لايمثل سوى 1% من فظاعة الحدث

أسرى عوفر: ما نُشر حول الاقتحامات لايمثل سوى 1% من فظاعة الحدث
رام الله - دنيا الوطن
زار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، اليوم الأربعاء، عدداً من الأسرى القابعين في سجن (عوفر) الإسرائيلي، بعد يومين من عملية القمع والاقتحام، الذي نفذته وحدات إسرائيلية خاصة، بشكل همجي أدت لإصابة العشرات من الأسرى
بجروح وكسور وحالات اختناق.

حيث أفاد أسرى (عوفر) خلال زياة المحامي لهم، أن ما نشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من فيدوهات وصور لعملية الاقتحام، لا تمثل سوى 1% من فظاعة وبشاعة عملية القمع التي نفذتها قوات (المتسادا، ودرور، واليماز)، والتي استخدمت
فيها كل أدوات القمع والقتل بحق الأسرى من أسلحة وهراوات وكلاب وأدوات الصعق الكهربائي والقنابل الصوتية والغازية، والرصاص المطاطي.

وقال الأسرى: أنه وحتى صباح اليوم، لا زال ما يقارب 40 عنصراً من عناصر القوات القمعية والشرطة الإسرائيلية متواجدين في ساحة السجن، وأن غالبية الأقسام تحولت 
إلى أقسام للعزل، وتم سحب الأجهزة الكهربائية منها، وأغلقت الكانتينا منذ 3 أيام.

ولفت المعتقلين لمحلمي الهيئة، أنه ستعقد جلسة حوار ظهر اليوم، ما بين إدارة السجن، وما بين ممثلي الأسرى من مختلف الفصائل.

ولفت عجوة إلى أن عدد الإصابات في صفوف الأسرى من مختلف الأقسام، وصل إلى 140 أسيراً من بينها من أصيب بكسور في الفك والأنف والرأس، وأخرون أصيبوا برضات وكدمات وإختناق بسبب غاز الفلفل (البودرة) والقنابل الغازية.

وأضاف، أن التوتر داخل المعتقل لا زال قائماً، وقد طالب الأسرى بضرورة تدخل كافة الجهات الدولية والحقوقية؛ لوقف الإرهاب الإسرائيلي المتواصل تجاههم، والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء.

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