ليبرمان: العمادي موجود حالياً في القدس ويُجري محادثات لنقل الأموال لغزة

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان: إن السفير القطري، محمد العمادي، موجود حالياً في القدس.



وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش: إن محادثات تجري، مع رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، في محاولة لنقل الدولارات لغزة غدًا.



وكان العمادي قال في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز) للأنباء قبل أيام قليلة: إن الدفعة الثالثة من منحة قطر لموظفي حكومة غزة السابقة، ستصل اليوم الأربعاء.



ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، أعلن أمس وفق المصادر الإسرائيلية، تجميد إرسال الأموال، على خلفية التصعيد الميداني الذي شهده قطاع غزة، وإصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني.



ووصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، جيمس ماكجولدريك، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، وفق ما أفادت وكالة (الرأي) الحكومية.

رام الله - دنيا الوطن