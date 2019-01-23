مباشر | مؤتمر صحفي لـ"ناصر القدوة" عضو مركزية فتح السابق

شؤون فلسطينية

ليبرمان: العمادي موجود حالياً في القدس ويُجري محادثات لنقل الأموال لغزة

ليبرمان: العمادي موجود حالياً في القدس ويُجري محادثات لنقل الأموال لغزة
محمد العمادي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان: إن السفير القطري، محمد العمادي، موجود حالياً في القدس.

وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش: إن محادثات تجري، مع رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، في محاولة لنقل الدولارات لغزة غدًا.

وكان العمادي قال في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز) للأنباء قبل أيام قليلة: إن الدفعة الثالثة من منحة قطر لموظفي حكومة غزة السابقة، ستصل اليوم الأربعاء.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، أعلن أمس وفق المصادر الإسرائيلية، تجميد إرسال الأموال، على خلفية التصعيد الميداني الذي شهده قطاع غزة، وإصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني.

ووصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، جيمس ماكجولدريك، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، وفق ما أفادت وكالة (الرأي) الحكومية.

أخبار ذات صلة

الحمد الله يلتقي الرئيس السويسري ويدعوه لدعم مبادرة الرئيس للسلام

الحمد الله يلتقي الرئيس السويسري ويدعوه لدعم مبادرة الرئيس للسلام

الخارجية: الموقف الأندونيسي الشجاع بُرهان على فشل رهانات أمريكا وإسرائيل لتصفية القضية

الخارجية: الموقف الأندونيسي الشجاع بُرهان على فشل رهانات أمريكا وإسرائيل لتصفية القضية

الأشغال الشاقة ست سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

الأشغال الشاقة ست سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (2) في سجن (مجدو) وتنصب أجهزة تشويش

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (2) في سجن (مجدو) وتنصب أجهزة تشويش

النقل والمواصلات والقدس المفتوحة توقعان مذكرة تفاهم

النقل والمواصلات والقدس المفتوحة توقعان مذكرة تفاهم

مالية غزة تُعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين المستفيدين من المنحة القطرية

مالية غزة تُعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين المستفيدين من المنحة القطرية

الأوقاف ومركز الإرشاد النفسي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم حول النوع الاجتماعي

الأوقاف ومركز الإرشاد النفسي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم حول النوع الاجتماعي

خريشة: وجهنا رسائل للمفوض السامي لحقوق الإنسان رداً على التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى

خريشة: وجهنا رسائل للمفوض السامي لحقوق الإنسان رداً على التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

الخارجية: الموقف الأندونيسي الشجاع بُرهان على فشل رهانات أمريكا وإسرائيل لتصفية القضية

الخارجية: الموقف الأندونيسي الشجاع بُرهان على فشل رهانات أمريكا وإسرائيل لتصفية القضية

الأشغال الشاقة ست سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

الأشغال الشاقة ست سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (2) في سجن (مجدو) وتنصب أجهزة تشويش

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (2) في سجن (مجدو) وتنصب أجهزة تشويش

النقل والمواصلات والقدس المفتوحة توقعان مذكرة تفاهم

النقل والمواصلات والقدس المفتوحة توقعان مذكرة تفاهم

الأوقاف ومركز الإرشاد النفسي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم حول النوع الاجتماعي

الأوقاف ومركز الإرشاد النفسي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم حول النوع الاجتماعي

خريشة: وجهنا رسائل للمفوض السامي لحقوق الإنسان رداً على التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى

خريشة: وجهنا رسائل للمفوض السامي لحقوق الإنسان رداً على التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى

الطفل &#34;يزن حلاوة&#34; يُناشد الرئيس ووزير الصحة إنقاذه قبل أن يتمكن &#34;السرطان&#34; منه

الطفل "يزن حلاوة" يُناشد الرئيس ووزير الصحة إنقاذه قبل أن يتمكن "السرطان" منه

مشروع طالبات بجامعة النجاح يفوز بالمرتبة الثانية بالمسابقة الوطنية للبحث العلمي

مشروع طالبات بجامعة النجاح يفوز بالمرتبة الثانية بالمسابقة الوطنية للبحث العلمي

منوعات

كيف ستكون عودة &#34;أبو غالب&#34; إلى &#34;باب الحارة&#34;؟

كيف ستكون عودة "أبو غالب" إلى "باب الحارة"؟

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: &#34;اكيد بابا وماما حلوين&#34;

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: "اكيد بابا وماما حلوين"

هل لجأ تامر حسني إلى الحُقن ليظهر بهذه البُنية المفتولة؟

هل لجأ تامر حسني إلى الحُقن ليظهر بهذه البُنية المفتولة؟

بعضهن ستميزها وأخريات ستضطر للبحث عبر &#34;جوجل&#34;.. شاهد الفنانات قبل الماكياج وبعده

بعضهن ستميزها وأخريات ستضطر للبحث عبر "جوجل".. شاهد الفنانات قبل الماكياج وبعده

نقلة نوعية لـ Mc Gaza في كليب &#34;مابقصد أوجعك&#34;

نقلة نوعية لـ Mc Gaza في كليب "مابقصد أوجعك"

&#34;خطأ فادح&#34; لمذيع مصري على الهواء يحدث ضجة

"خطأ فادح" لمذيع مصري على الهواء يحدث ضجة

شاهد: عربة أطفال مرصعة بالماس لتوأم الدكتورة خلود.. والجمهور غاضب

شاهد: عربة أطفال مرصعة بالماس لتوأم الدكتورة خلود.. والجمهور غاضب

أحلام تثير غضب جمهورها بمقطع فيديو مع زوجها: &#34;لا يُناسب عمرك&#34;

أحلام تثير غضب جمهورها بمقطع فيديو مع زوجها: "لا يُناسب عمرك"

عربي

&#34;محمد بن سلمان&#34; ضمن قائمة 100 مفكر حول العالم

"محمد بن سلمان" ضمن قائمة 100 مفكر حول العالم

دعوة إسرائيلية لـ&#34;محمد بن سلمان&#34; لزيارة تل أبيب

دعوة إسرائيلية لـ"محمد بن سلمان" لزيارة تل أبيب

ضاحي خلفان يسخر من فوز قطر: مبروك لـ&#34;منتخب العولمة&#34;

ضاحي خلفان يسخر من فوز قطر: مبروك لـ"منتخب العولمة"

لأول مرة.. السعودية تسمح بالموسيقى والغناء في المطاعم

لأول مرة.. السعودية تسمح بالموسيقى والغناء في المطاعم